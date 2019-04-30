دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ما تسرب سابقاً يبدو صحيحاً، حيث أعلنت فيس بوك في مؤتمر المطورين F8 أنها ستبدأ فعلاً باختبار إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات سواء أكانت صور أم فيديوهات.

الاختبار حالياً سيقتصر فقط على كندا وسيمنع ظهور عدد الإعجابات في الصفحة الرئيسية أو صفحة الحساب الشخصية أو الصفحات الثابتة. وترى فيس بوك أن هذا الاختبار من شأنه جعل تركيز المستخدم منصباً على محتوى المنشور نفسه ليقرر أن يضع عليه إعجاب أم لا، وليس عدد المعجبين السابقين، وهو كلام منطقي.

وبالطبع سيبقى صاحب المنشور فقط قادراً على معرفة عدد الإعجابات على كل صورة أو فيديو كما هو الحال الآن.

حالياً لا نعرف إن كانت فيس بوك ستوسع اختبار الميزة لدول أخرى، وربما في النهاية تعتمدها رسمياً، هذا كله مرتبط بنتائج الاختبار المبدئي، فلو تلقت قبول المستخدمين، فليس هناك ما يمنعها من اعتمادها.

التدوينة انستغرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات في المنشورات ظهرت أولاً على عالم التقنية.