هذا الموضوع سامسونج تواجه إنخفاض في الأرباح في الربع الأول من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
تواجه شركة سامسونج إنخفاض سنوي في الأرباح يصل إلى 60.1% رغم إرتفاع مبيعات قسم الهاتف مع إطلاق سلسلة Galaxy S10، إلا أن إنخفاض الطلب على منتجات الشركة من رقاقات الذاكرة والشاشات أدى إلى إلى إنخفاض الأرباح في النهاية.
حققت شركة سامسونج أرباح تشغيل تصل إلى 6.23 ترليون وون، أي بإنخفاض سنوي بنسبة 60.1% في الفترة ما بين شهر يناير ومارس من بداية 2019، حيث أكدت شركة سامسونج أن السبب في هذا الإنخفاض في أرباح التشغيل يعود إلى إنخفاض الطلب على رقاقات الذاكرة والشاشات.
أيضاً في الوقت الذي سجلت فيه سامسونج مبيعات قوية من هاتف Galaxy S10، إلا أن الشركة سجلت إيرادات 52.39 ترليون وون بإنخفاض سنوي بنسبة 13.4% .
من جانب أخر سجل قسم الإتصالات وخدمات الشبكات إنخفاض سنوي بنسبة 4.39%، إلا أن سامسونج تتوقع أن ترتفع المبيعات والإيرادات في الربع الثاني من 2019 مع إرتفاع مبيعات سلسلة S10، وأيضاً الإصدارات الجديدة من سلسلة A، هذا إلى جانب الإصدار الجديد من هاتف 5G.
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هذا الموضوع سامسونج تواجه إنخفاض في الأرباح في الربع الأول من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
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