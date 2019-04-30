شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل المشاركين فى اجتماعات المجلس الدولى للأرشيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشاركين فى اجتماعات المجلس الدولى للأرشيف ورؤساء الأرشيفات الوطنية فى العالم، ونشر الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد صورة تجمعه بالمشاركين فى المجلس.

وأكد "بن زايد" أن الأرشيف يكتسب أهمية بالغة، كونه ذاكرة الأمم، يضم تاريخها وحاضرها، ويشكل الأساس لمستقبلها، معربا عن أمله أن تشكل اجتماعاتهم انطلاقة قوية للتعاون المشترك فى حفظ التراث الحضاري الإنسانى، وتوثيقه وأرشفته، إضافة إلى تشجيع الحوار وتبادل المعرفة والخبرات.

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بن زايد يتوسط المشاركين فى المجلس

الأرشيف الرقمى للخليج العربى، مشروعا مشتركا بين الأرشيف الوطنى لدولة الإمارات والأرشيف الوطنى للمملكة المتحدة، لإنشاء المورد الإلكترونى الرائد للمعلومات التاريخية المتعلقة بمنطقة الخليج.