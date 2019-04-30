"بي كا كا" يحتجز عمال اغاثة في سنجار شمالي العراق

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية للإغاثة في العراق اليوم الثلاثاء أن منظمة بي كا كا الإرهابية أوقفت قبل يومين أنشطة الإغاثة والمساعدات واحتجزت مسؤول مكتب لمؤسسة في منطقة سنجار غربي نينوى شمالي البلاد.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة وصل الخليج 365 نسخة منه، إن موظفي المؤسسة الذين أرادوا توزيع حزم المساعدات الإنسانية الأحد إلى أهالي سنجار، منعوا من قبل إرهابي بي كا كا حيث هاجم الاخيرون موظفي مؤسسة بارزاني الخيرية ومسؤول مكتبها في سنجار ثم اعتقلوه، دون أن يذكر البيان اسمه.

وبحسب البيان فإن المؤسسة أدانت بقوة هذا الموقف اللإنساني لعناصر بي كا كا.

كما أعلنت المؤسسة أنه ليس بالإمكان الاستمرار في تقديم المساعدات إلى أهالي منطقة سنجار، لان تعامل بي كا كا في سنجار مشحون بالعنف وضد أهالي منطقة سنجار والمنظمات الخيرية والإنسانية المحلية والدولية. وهذا ما يؤدي بحياة متطوعي وموظفي مؤسستنا الى الخطر.

وطالبت المؤسسة، الحكومة العراقية والأمم المتحدة وقوة التحالف والمنظمات الإنسانية في العالم أن لا يدعو الجماعات المسلحة في منطقة سنجار تحول تلك المنطقة الى ساحة لصراعهم، لأن أهالي سنجار الابرياء بحاجة إلى اغاثة عاجلة وتحسين اوضاعهم المعيشية وبناء البنية التحتية في المنطقة بعد طرد "داعش" الارهابي منها.

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