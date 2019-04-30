في 24 ساعة.. جمع ديّة 33 مليون دولار للإفراج عن ضابط بالكويت

الكويت / محمد عبد الغفار / الخليج 365

جمعت حملة أطلقتها قبيلة العوازم الكويتية ديّة بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (33 مليون دولار)، للإفراج عن الضابط خالد نقا العازمي، المُدان بقتل الإعلامية هداية سلطان السالم، عام 2001.

وقال العضو السابق في مجلس الأمة (البرلمان)، بدر الداهوم، في حسابه بـ"تويتر" الثلاثاء: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اكتمال مبلغ الدية 10 ملايين المطلوبة للعفو عن خالد نقا".

وكانت "مبرة العوازم الخيرية"، المُشرفة على جمع الديّة، أطلقت صباح الإثنين، حملة للتبرع، وأعلنت عن رابط إلكتروني لها، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وشهدت الحملة تجاوبا واسعا وسريعا، بعد قبول ورثة هداية السالم بدية عشرة ملايين دينار، مُقابل تنازلهم عن حقهم والاكتفاء بالمُدة التي قضاها القاتل في السجن.

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وكانت هداية السالم مُقربة من الأسرة الحاكمة وإحدى أبرز المُطالبات بحقوق المرأة السياسية في الكويت.

وقُتلت هداية بست رصاصات أطلقها عليها العازمي، عام 2001، بينما كانت داخل سيارتها المتوقفة عند إشارة مرورية في شارع دمشق بالعاصمة.

وأفاد العازمي بأنه قتلها بسبب ما قال إنه مقال كتبته في مجلة "المجالس" مسّت فيه شرف فتيات عشيرة العوازم، التي ينحدر منها.

وأدانت محكمة الجنايات، في فبراير/ شباط 2002، العازمي بقتل هداية السالم، وحكمت عليه بالإعدام شنقا، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن تخفف محكمة التمييز الحكم إلى السجن المؤبد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.