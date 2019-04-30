قطر.. تمرين عسكري مشترك بين سلاح الحدود والقوات التركية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أجرى سلاح الحدود الأميري القطري، تمرينا مشتركا مع القوات التركية المتمركزة في الدوحة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية، وصل الخليج 365، أن التمرين "يهدف إلى تدريب القادة والمرؤوسين، والتعامل مع العمليات العسكرية بأنواعها، ورفع كفاءتهم العملية خلال برامج التدريب المستمرة".

وأضاف البيان، أن التمرين يأتي في نطاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

Advertisements

وأوضح أنه يأتي ضمن خطة مدروسة بعناية من أجل تنفيذه بدقة وفق الخطط التي تم وضعها لتحقيق أهداف التمرين، حيث يتم الإعداد والتجهيز له على مدار الشهرين الماضيين.

وأضاف أن "القيادات المختلفة بالقوات المسلحة القطرية، تحرص بشكل مستمر على تنفيذ تمارين مشتركة مع نظرائها من القوات المسلحة الحليفة، ضمن مساعيها لرفع الكفاءات العسكرية والعملية بمختلف أنواعها".

ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة "طارق بن زياد" بقطر، في إطار اتفاقية وقعت بين الجانبين في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأجرى البلدان عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة في العامين الأخيرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.