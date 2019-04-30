رجال أعمال أتراك يبحثون في قطر الفرص الاستثمارية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

بحث رجال أعمال أتراك، الثلاثاء، مع غرفة قطر للصناعة والتجارة، آفاق التعاون وبحث الفرص الاستثمارية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد من ممثلي جمعية مصدري المنتجات الحديدية بأنقرة، مع أعضاء غرفة قطر، في الدوحة، وفق بيان للغرفة.

وقال شرف الدين جيجلي رئيس الجمعية التركية، إن أعضاء الجمعية مهتمون بالتعرف على المناخ الاستثماري في قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات المرتبطة بالبناء والمقاولات، وبحث إمكانية التعاون في تزويد السوق القطرية بالمنتجات الحديدية.

وأشار إلى أهمية قطاع المنتجات الحديدية الذي يعتبر من القطاعات الأساسية في تركيا، حيث تمثل صادراتها من المعادن والحديد نسبة تبلغ حوالي 13% من إجمالي الصادرات التركية.

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واستعرض جيجلي، إمكانات وأنشطة الجمعية التي تضم حوالي 2000 عضو، وتعمل على ربط المصدرين المنتسبين لها بأصحاب الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع الآخرين وفق البيان الذي لم يذكر تفاصيل الزيارة وموعد وصول ومغادرة الوفد.

من جانبه، قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن "القطاع الخاص التركي يحظى باهتمام بالغ من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين"، بحسب بيان للغرفة.

وأشار أن الاجتماع يهدف إلى الترتيب لعقد لقاءات لوفود تجارية تبحث الشراكات والفرص الاستثمارية بين قطاعات الأعمال المهتمة بهذا الموضوع في كل من قطر وتركيا.

ومطلع العام الجاري، أعلن السفير التركي لدى الدوحة "فكرت أوزر"، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين الملياري دولار بعد أن كان قبل عام 1.3 مليار دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.