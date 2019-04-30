وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس الأركان الأردني في إسطنبول

إسطنبول / سارب أوزار / الخليج 365 التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء رئيس هيئة الأركان الأردني، محمود فريحات في إسطنبول. وذكر مراسل الخليج 365 أن أكار التقى بفريحات، على هامش افتتاح معرض الصناعات الدفاعية الدولي (آيدف) بنسخته الـ 14 بمدينة إسطنبول والذي يستمر 4 أيام. وأوضح أن أكار التقى أيضا بنظيرته الغابونية روز كريستيان أوسوكا رابوندا، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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