أمير قطر: "التعاون الآسيوي" سيضع أسسا جديدة للتكامل بين أعضائه

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن "حوار التعاون الآسيوي"، خلال دورته المنعقدة بالدوحة، سيضع أسسا جديدة للاستفادة من التنوع والإمكانات الكبيرة للقارة في تعزيز التكامل والتنافس الإيجابي بين أعضاء هذه المنظومة الهامة.

جاء ذلك على حسابه الرسمي في "تويتر"، الثلاثاء.

واستقبل آل ثاني بالديوان الأميري مساء الثلاثاء، رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في "حوار التعاون الآسيوي"، الذي تستضيفه الدوحة حتى 2 مايو/ أيار المقبل، لأول مرة بعد انقطاع عامين ونصف العام.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال اجتماع كبار المسؤولين بالدول الأعضاء في "الحوار"، للتحضير للاجتماع الوزاري.

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ومن المقرر مشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى جانب عدد من نظرائه في "حوار التعاون الآسيوي".

وتأسس "حوار التعاون الآسيوي" في 2001، ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته بتايلاند عام 2002، بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين.

وفي 2006، استضافت قطر الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي.

وفي يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب".

وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب، تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.