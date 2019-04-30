انتخاب رجل الأعمال "جميعي" أمينًا عامًا لحزب بوتفليقة

الجزائر / عباس ميموني / الخليج 365

انتخبت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، الثلاثاء، النائب البرلماني ورجل الأعمال محمد جميعي، أمينا عاما للحزب، خلفا لجمال ولد عباس الذي استقال بشكل مفاجئ قبل أشهر، وفق مصادر بالحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي، للجنة المركزية للحزب الذي يقوده رئيس البلاد المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

وقالت مصادر من داخل اللجنة المركزية للحزب، لمراسل الخليج 365، إن جميعي حصل على 222 صوتًا من أصل 418 شاركوا في انتخاب الأمين العام.

وانحسرت المنافسة النهائية على منصب الأمين العام بين جميعي، وجمال بن حمودة، والسعيد بوحجة ومصطفى معزوزي، وجميعهم قياديون بالحزب.

وحل بن حمودة ثانيا خلف جميعي بـ126 صوتا، وبوحجة الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان) ثالثا بـ35 صوتا ومعزوزي رابعا بـ18 صوتا، فيما امتنع بعض المشاركين عن التصويت، وفق ذات المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها.

ويقدر عدد أعضاء اللجنة المركزية 462 عضوا (بعضهم لم يحضر الاجتماع)، وفقا للقانون الأساسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر العاشر المنعقد سنة 2014.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الماضي، يشهد الحزب حالة من عدم الاستقرار عقب الإعلان المفاجئ عن استقالة ولد عباس، وتعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، على رأس هيئة مؤقتة لتسيير الحزب.

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وكان الاجتماع الأول للحزب، انعقد قبل 7 أيام، وانتهى دون انتخاب أمين عام جديد خلفا لـ"جمال ولد عباس".

وخلص الاجتماع الأول، إلى سحب الثقة من "ولد عباس"، وإنهاء هيئة التسيير المؤقتة، التي قادها بوشارب.

وجميعي من مواليد 1969 بمحافظة تبسة أقصى شرق البلاد، وتخرج من المعهد العالي للتجارة وتحصل على شهادات جامعية في الاقتصاد، كما أنه رجل أعمال ومالك عدد من الشركات.

وانتخب نائب برلمانيا حرا (دون انتماء سياسي حزبي ) لولايتين متتاليتين 2002-2007–2007-2012، عن محافظة تبسة.

وشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عدة مرات.

وبلغ البرلمان لأول مرة عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني سنة 2012، وأعيد انتخابه عن الحزب في تشريعيات 2017.

وشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سنتي 2013 و 2015.

وكان جميعي مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة سنوات 2004، 2009، 2014 بمحافظة تبسة وعدد من محافظات الشرق الجزائري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.