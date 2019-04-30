تعاون قطري تركي في مجال تدريب القضاة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365 اختتم وفد من مركز تدريب القضاة المدّعين العامّين بوزارة العدل التركية، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة استمرت 5 أيام. وعقد الوفد خلال الزيارة، عدة اجتماعات مع النيابة العامة القطرية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وكلية الشرطة القطرية، بحسب مراسل الخليج 365. Advertisements وبحث الوفد الفعاليات الأكاديمية ونظام العمل في مجال القضاء والنيابة العامة بقطر. كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات الجنائية والنيابات المتخصصة القطري والذي أنشيء مؤخرا ليؤهل العاملين في النيابة العامة. وتهدف مذكرة التعاون على مواصلة العلاقات بين تركيا وقطر في برامج التدريب المشتركة وتنفيد الأنشطة والبرامج التدريبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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