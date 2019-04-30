مسعود بارزاني يؤكد على تمتين العلاقات مع حزب "هودابار" التركي

أربيل (العراق) / عارف يوسف / الخليج 365
أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم شمالي العراق السابق مسعود بارزاني، اليوم الإثنين، على أهمية تمتين وتعزيز العلاقات مع حزب "هودابار" التركي.
جاء ذلك خلال استقباله في أربيل، وفداً رفيعاً من حزب هودابار ضم اسحاق ساغلام رئيس الحزب، وعددا من أعضاء مجلس شوری الحزب.
وذكر بيان نشره الموقع الرسمي لبارزاني، وصل الخليج 365 نسخة منه، أن "الوفد الضيف ناقش خلال اللقاء مع بارزاني الأوضاع السياسية في تركيا، وأحوال الأكراد في تركيا إضافة الی الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم".
وأضاف البيان، "تم التأكيد في محور آخر من اللقاء علی النضال السياسي والسلمي، كما اتفق الجانبان علی تمتين وتعزيز العلاقات بینهما".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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