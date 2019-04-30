"حوار التعاون الأسيوي" يجتمع لأول مرة في الدوحة بعد عامين ونصف العام

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

ينطلق، الأربعاء، بالدوحة، الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في "حوار التعاون الآسيوي"، لأول مرة بعد انقطاع عامين ونصف العام.

وقال الأمين العام للحوار بنديت ليمشون، الثلاثاء، إن عودة الاجتماعات حدثاً هاماً بما أنه الأول منذ عامين ونصف العام، حيث كان اللقاء الأخير في أبوظبي 2016.

جاء ذلك خلال كلمة له في بدء الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري، الذي تستضيفه الدوحة حتى 2 مايو/ أيار المقبل، بحسب مراسل الخليج 365.

ومن المقرر أن يشارك عدد من وزراء خارجية حوار التعاون الآسيوي بينهم وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو.

وانطلقت صباح اليوم أعمال اجتماع كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في حوار التعاون للتحضير للاجتماع الوزاري.

وأشاد ليمشون، خلال كلمته، "بالدور الذي لعبته دولة قطر من أجل إحياء حوار التعاون الآسيوي".

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وأوضح أن هذا المسعى الذي أطلقته قطر يهدف إلى "إعادة بناء وإرساء ثقة ومعنويات الدول الأعضاء خاصة بعد تأجيل الاجتماع للمرة الثالثة".

وأفاد أنه على هامش الإجتماع ستستضيف الدوحة أيضاً "منتدى رجال الأعمال" مما يعمل مع القطاع الخاص لتطوير الروابط بين دول الحوار وتعزيز ودعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة.

واعتبر ليمشون أن حوار التعاون الآسيوي يمثل منصة فريدة من نوعها تغطي الشرق الأوسط وصولًا للشرق الأقصى.

وتأسس "حوار التعاون الآسيوي" في العام 2001 ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته بتايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين.

وفي العام 2006 استضافت قطر الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي.

وفي يونيو / حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب".

وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.