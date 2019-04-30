ضَبْط المفحِّطين بجوار مدرسة في #خميس_مشيط

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن مرور منطقة عسير من القبض على قائدي المركبات الذين كانوا يمارسون التفحيط بالقرب من إحدى المدارس بمحافظة خميس مشيط. وقالت: ستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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