توقعات #الطقس غدا.. #سحب_ممطرة وغيوم على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة، على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.