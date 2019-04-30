- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة، على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات #الطقس غدا.. #سحب_ممطرة وغيوم على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.