النقد توجه #البنوك بمنح الأشخاص الموقوفة خدماتهم صلاحية السحب النقدي عبر #الصراف_الآلي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت مصادر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي شرعت في منح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتهم “صلاحية السحب النقدي إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجبأوامر قضائية بما فيها النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصرف الآلي.
كما قررت النقد، استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل، ووضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما أشير إليه، وتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعام، و العمل بموجبه خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثاني لعام ۲۰۱۹م.
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