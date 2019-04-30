رئيس بلدبة تنومه يجتمع بفناني وفنانات عسير

الخليج - سلمى القحطاني عقد اليوم الثلاثاء الموافق 25/ 8 / 1440 هـ بمحافظة تنومة الإجتماع الأول لفناني وفنانات منطقة عسير مع سعادة رئيس بلدية محافظة تنومة المهندس إبراهيم عبدالخالق الحفظي وذلك لتطوير المشهد الحضري للمحافظة وقد طرحت عدة افكار فنية وتصاميم زخرفية لتزيين الحوائط الإستنادية وواجهات الحدائق كما طرحت على طاولة الإجتماع عدة خطط إبداعية سيكون لها الأثر الكبير والمميز في القريب العاجل

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