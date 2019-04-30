صحة مكة تدشن “كرت احمر للضنك”

زينة الفدح

دشن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير حملة التوعية عن مرض حمى الضنك بشعارها الجديد (كرت أحمر للضنك) يوم أمس الأثنين 24 شعبان 1440هـ الموافق 29 ابريل 2019م بحضور مدير الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد باحارث، ورئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، و مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير الأوقاف والمساجد في العاصمة المقدسة مصعب الحجاجي، وعدد من قيادي صحة مكة المكرمة.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري بن ابرهيم عسيري بالتعاون المثمر بين الجهات المشاركة من الأمانة والمجلس البلدي والزراعة والأوقاف وأشاد بتعاون الجهات المعنية في حملة مكافحة حمى الضنك، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح الحملة.

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كما قدم ممثلي إدارة النواقل والأمراض المشتركة بصحة مكة وإدارة الصحة العامة بالأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه عروض مرئية للجهود والإنجازات في مجال المكافحة لمرض حمى الضنك بالعاصمة المقدسة، ثم قدم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة، معبراً عن سعادته بالدور الكبير الذي تقوم به الفرق الميدانية المشتركة في التوعية بالمنازل والمساجد والمدارس وتعريف الأهالي والسكان بطرق تجفيف منابع المياه المتسربة وتصحيح السلوكيات والممارسات الخاطئة وأهمية اتخاذ الطرق الوقائية اللازمة للحد من بؤر توالد البعوض الناقل للمرض.

وصاحبت الفعالية معرض للجهات المشاركة وفريق أنا صحي التطوعي للتعريف بطرق مكافحة مرض حمى الضنك واستعراض لأبرز الأرقام والاحصائيات اطلع من خلالها راعي الفعالية مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وضيوفه من الجهات ذات العلاقة كما استمع لشرح من قبل مساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري والذي بيّن آلية التعاون مع الجهات المشاركة من خلال الحملة التوعوية المشتركة لمكافحة حمى الضنك .

وفي نهاية الحفل جرى تكريم الجهات المشاركة من قبل مدير الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وعقب ذلك قام مدير الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ومساعديه وبمشاركة ممثلي الأمانة والزراعة والأوقاف بجولة ميدانية على حي “بطحاء قريش” جنوب مكة جرى فيها استعراض فرق التثقيف الصحي التابعة للصحة العامة بصحة مكة وفرق المكافحة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة والأستماع لشرح من مشرفي الفرق والإطلاع على الأليات والتجهيزات لكل الفرق.