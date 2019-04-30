شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى لـ«موقوفي الخدمات».. قرار مُنصف من مؤسسة النقد والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي، في منح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتهم، صلاحية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي للاستفادة منها، ومنع تدفقهم لفروع البنوك؛ لإجراء سحب النسب المحددة من الراتب.
وكشفت مصادر أن مؤسسة النقد أبلغت جميع البنوك بالبدء في تعديل أنظمتها البنكية بما يتوافق مع القرار الجديد الذي سيسمح للمواطنين والمقيمين (الموقوفة خدماتهم) بالسحب النقدي وإمكانية إصدار وتجديد البطاقات البنكية.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى الترتيبات التي تمت مع وزارة العدل بشأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر بحقه قرار بالحجز أو منع تعامل، وسط تأكيدات بأن البنوك ستعمل بهذه الخطوة في مدة أقصاها الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٩م، بحسب تأكيدات المصادر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن قرار أحقية الموقوفة خدماتهم في السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين.
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