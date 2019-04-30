الكرملين: روسيا وتركيا تدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

ذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان دعوا في اتصال هاتفي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وقال الكرملين إنهما أكدا أيضا على تعزيز التنسيق بين البلدين بهدف ”إعادة الوضع إلى طبيعته“ في محافظة إدلب السورية واتفقا على إجراءات ”فعالة“ لمواجهة المتشددين هناك.
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