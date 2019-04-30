أمريكا تدعو روسيا وسوريا إلى تجنب شن هجمات عسكرية واسعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس السوري بشار الأسد

حذرت الولايات المتحدة من تصعيد العنف في شمال غرب سوريا وقالت إن هذا من شأنه أن ”يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان ”ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا والنظام السوري، إلى الالتزام بتعهداتهم بتجنب شن هجمات عسكرية واسعة النطاق، والعودة إلى عدم تصعيد العنف في المنطقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون معوقات“.