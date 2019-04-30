فيديو| أزمة فنزويلا.. جوايدو يُكمل الطريق وواشنطن تتحرك استخباراتيًّا

جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، كتب فيها: "لقد حان الوقت، وسارت ولايات البلاد الـ24 على هذا الطريق، ولا عودة عنه، المستقبل لنا.. الشعب والقوات المسلحة متحدون لإنهاء اغتصاب السلطة".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ظهر جوايدو في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين بالسلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع والإطاحة بالرئيس مادورو.
وكان إلى جوار جوديدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.
وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريجيز أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.
كما أكّد طارق العيسمي نائب الرئيس نيكولاس مادورو، أن بلاده عازمة على إحباط محاولة الانقلاب العسكري بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو.
وأعرب في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، عن إيمانه بأن الجيش والمدنيين سيتغلبون على محاولة الانقلاب عبر بذل قصارى جهدهم، وقال: "شعبنا وقواتنا العسكرية الوطنية البوليفارية، سيهزمون هذه المحاولة الانقلابية البائسة".
وأشار إلى أن نجاح المحاولة أمر غير ممكن، مضيفًا: "هدف الانقلابيين المدعومين من قبل القوى الإمبريالية هو تقويض النظام الدستوري وجر البلاد إلى العنف".
وقالت وسائل إعلام غربية إنَّ قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.
ولم يقدم المتحدث تفاصيل بشأن السعي للتواصل مع الأطراف المعنية، لكنه قال إن ذلك يتم على مستويات متعددة.
وتابع: "أعضاء فريقنا متواجدون خارج العاصمة كاركاس حيث الظروف مختلفة عما يدور في العاصمة حاليًّا".
دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة سريعًا، حيث كشف مسؤولٌ في وزارة الدفاع الأمريكية، عن تقديم واشنطن دعمًا استخباراتيًّا لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مسؤول في الوزارة (لم تسمّه) تأكيده وجود "مؤشرات على تمكن قوات مؤيدة لغوايدو من السيطرة على قواعد عسكرية، بينها قاعدة جوية".
كما لفت إلى "احتمال انشقاق أكثر من 30% من قوات الحرس الوطني"، وأضاف أنّ البنتاجون لا ينوي إرسال قوات إضافية لتعزيز السفارة والقنصلية الأمريكيتين لدى كاراكاس، كما نفى وجود اتصالات حاليًا مع الجيش الفنزويلي.
وتابع: "الوضع ضبابي وقابل للتغيير بين دقيقة وأخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أزمة فنزويلا.. جوايدو يُكمل الطريق وواشنطن تتحرك استخباراتيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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