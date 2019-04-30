دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي محمد بن راشد: الإمارات البلد المفضل للشباب العربي

شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي نتائج تقرير اطلع عليه اليوم الثلاثاء حول أراء الشباب العربي من 15 دولة عربية وما يشغلهم خلال الفترة الجارية.

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وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ـ على حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم ـ قائلاً:"اطلعت اليوم على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي والذي يشمل ١٥ دولة عربية.. أهم ما يشغلهم قضيتي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.. ويعبر حوالي ٨٠٪ منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم.. ويرى أكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم.. وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم".

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وأتم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي تغريدته قائلاً:"وللعام الثامن على التوالي كانت الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه.. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا.. وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم .. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة".المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي