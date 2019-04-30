التلفزيون الجزائرى: انتخاب محمد جميعى أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الجزائري اليوم الثلاثاء أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم انتخب محمد جميعي أمينا عاما للحزب. وجميعي رجل أعمال يبلغ من العمر 50 عاما.
وجاء تعيين جميعي بعد شهر تقريبا من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط احتجاجات حاشدة بعد 20 عاما له في السلطة.
وتتواصل الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة برمتها والتحول نحو مزيد من الديمقراطية في البلاد.
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