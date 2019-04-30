بعد معاقبة السلطات السعودية لها بسبب الفيديو المشين... بدور البراهيم تعلق باكية (فيديو)

ففي فيديو جديد لها، شاركته البراهيم عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، اعتذرت للمرة الثانية عما بدر منها خلال الترويج لمنتج زيت مساج، قال الجمهور بشأنه إنه يحمل "إيحاءات جنسية".

وأكدت بدور البراهيم، في الفيديو، أن ما تعرضت له ظلم كبير، معلقة على إغلاق محلها: "اسألوا هيئة الغذاء والدواء، ولا أحد يشمت على الشركة ولا علي".

وتابعت: "لا أحد يلصق الموضوع في، جدول إعلاناتي ماشي ولله الحمد، الحمد لله الرزق من الله وليس بكم".

وأكدت بدور البراهيم في مقطع الفيديو: "لدي يقين وإيمان أن الله معي ويعرف نيتي، وأهلي ومتابعيني يعرفون نيتي"، قبل أن تجهش بالبكاء قائلة: "أبكي من الظلم الذي تعرضت له، بس عادي أنام مظلومة ولا أنام ظالمة".

وكان الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، نشر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل، بما فعلته السلطات مع صاحبة الفيديو الذي تضمن ألفاظا خادشة وإيحاءات فاضحة.

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وأعاد الأمير السعودي البارز نشر تغريدة تداولها مستخدمو مواقع التواصل، تشير إلى أن السلطات السعودية، وتحديدا هيئة الغذاء والدواء السعودية، اتخذت قرارا بإغلاق المحلات الخاصة بالمسوقة السعودية، بدور البراهيم.

وكان مقطع فيديو بثته إحدى المسوقات، على موقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي، قد أثار استنفار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لما يتضمنه من ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة.

© AFP 2019 / Fayez Nureldine

واعتبر الغاضبون من مقطع الفيديو، الذي يروج لأحد أدوية المساج والتدليك، بأنه "الاستفزاز الترويجي"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وتظهر المسوقة في الفيديو، وهي من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تروج للمنتج، وذكرت عبارات فسرها البعض بأنها تتضمن ترويجا للمثلية الجنسية والممارسات غير الأخلاقية.

وأعلنت السلطات السعودية، يوم السبت، عن اتخاذها لقرار عاجل إزاء صاحبة الفيديو، إذ قررت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد المنتج المعلن عنه.

وقالت "الغذاء والدواء"، إن قرارها باستدعاء المسوقة والشركة التابعة لها، جاء بسبب ما يتضمنه الإعلان الصادر عنها من مخالفات لنظام التجميل.