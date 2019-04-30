شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع سحباً رعدية ممطرة على 8 مناطق غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: Advertisements توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد الأربعاء، تكوُّناً للسحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة المنورة. وتشمل توقعات الأرصاد سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم والأجزاء الغربية من الرياض، والأجزاء الشمالية من الشرقية. أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون بمشيئة الله، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 36 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 36 كلم/ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (39 درجة) مئوية، وأدنى درجة بطريف (16 درجة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تتوقع سحباً رعدية ممطرة على 8 مناطق غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.