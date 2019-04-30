شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تُحبط تهريب 2.3 مليون سيجارة عبر منفذ الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من السجائر، بلغت نحو 2,301,600 سيجارة.

وأوضحت الجمارك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة لمنفذ الخفجي بقصد المرور عبر أراضي المملكة (ترانزيت).