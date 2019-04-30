مواجهات داعشية - أفغانية.. اقتحام أمني يُسقط 22 قتيلًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قتل 22 مسلحًا تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، عندما اقتحمت قوات الأمن مخابئهم في منطقة خوجياني بمقاطعة نانجرهار شرقي أفغانستان.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن حكومة المقاطعة، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه تمّ شن عمليات خاصة في الساعات الأولى من صباح اليوم ضد مخابئ تابعة للتنظيم في منطقة خوجياني، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحًا والقبض على اثنين آخرين.

وأضاف البيان أنه تم تدمير أربعة مخابئ تابعة للتنظيم وتم تحطيم أسلحتهم وذخائرهم خلال هذه الغارات، موضحًا أنّه لم يصب أي من أفراد الأمن، وأنّ عملية ملاحقة المسلحين سوف تستمر.

ولم يعلق التنظيم الذي ينشط في نانجرهار ومقاطعتي كونار ونورستان المجاورتين على هذا التقرير حتى الآن.

وباتت أفغانستان في السنوات الأخيرة، عرضةً لهجمات تشنها جماعات متطرفة، على رأسها «طالبان»، تستهدف مواقع للجيش والشرطة ومؤسسات رسمية واجتماعية، ما ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

وفي شهر ديسمبر الماضي، كشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2018، أنّ ضحايا التنظيمات الإرهابية بمختلف أنحاء العالم، بلغ 18 ألفًا و814 ضحية خلال عام 2017.

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وأوضح المؤشر أنّ أكثر من نصف الضحايا قضوا على يد أربع جماعات إرهابية، هي تنظيم داعش، وحركة طالبان، وحركة الشباب الأصولية، وجماعة بوكو حرام، في حين تكبد العالم خسائر زادت على 52 مليار دولار من جراء تلك العمليات.

وبحسب المؤشر العالمي الذي يشرف عليه معهد الاقتصاد والسلام "IEP"، فإنّ الجماعات الإرهابية الأربع قتلت عشرة آلاف و632 شخصًا في عام 2017، وسقط 44% من ضحايا الإرهاب في أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا خلال الأعوام الأخيرة.

وقتلت "طالبان" تحديدًا 3571 شخصًا في أفغانستان خلال 2017، وهي تخوض حاليًّا حرب استنزاف ضد التحالف الدولي منذ عام 2001، وفق التقرير.

واعتبارًا من منتصف العام الماضي، باتت طالبان تسيطر بشكل كامل على 11% من مساحة أفغانستان، فيما تخوض حرب عصابات على مساحة تقدر بـ29% من البلاد، وفعليًّا تنشط ضمن مساحة 70% من مساحة المقاطعات الأفغانية كافة.

وفي عام 2017، كانت طالبان مسؤولة عن 699 هجومًا إرهابيًّا، وتسببت في مقتل 5771 شخصًا بحسب إحصائيات أخرى.