السودان.. تجمع المهنيين: المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشف تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، اليوم الثلاثاء أنّ المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين.

وقال محمد ناجي الأصم المتحدث باسم التجمع في مؤتمر صحفي: "ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين".

وأضاف: "الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، صرح نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي، بأنّ الجيش لن يسمح بما وصفها بـ"الفوضى"، مؤكدًا أنّ هذا سيحسم بالقانون.

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وقال دقلو: "نحن الآن ملتزمون بالتفاوض، ولكن لا فوضى بعد اليوم"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.

وتحدّث في مؤتمر صحفي عن "تفلتات أمنية" في البلاد خلال الفترة الماضية، أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص، ووقوع حوادث سرقة ونهب.

وجدد تأكيدات سابقة بعدم فض الاعتصام الموجود أمام مقر قيادة الجيش، لكنه دعا قادة الاعتصام إلى السماح بسير القطارات والسيارات.