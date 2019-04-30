انقلاب في قاعدة عسكرية.. جوايدو يُحرك «الدومينو» الفنزويلي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دخلت الأزمة السياسية في فنزويلا مرحلة جديدة بظهور لافت للأنظار لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أطلّ على أنصاره من قاعدة عسكرية.

جوايدو قال: إنّه بدأ المرحلة الأخيرة من خطته لإنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو وناشد المواطنين والجيش مساندته في إنهاء ما وصفها "اغتصاب" مادورو للسلطة.

بالتزامن مع ذلك، أفاد شهودٌ لوكالة "رويترز" بأنّ رجالًا يرتدون الزي العسكري كانوا برفقة جوايدو تبادلوا إطلاق النار مع جنود يأتمرون بأمر مادورو، وقال الشهود: إنهم يعتقدون أنَّ ذخيرة حية استخدمت في إطلاق النار.

وذكرت "رويترز" أنّ قوات الأمن الفنزويلية أطلقت قنابل الغازات المسيلة للدموع على جوايدو أثناء وقوفه وسط 70 مسلحًا يرتدون الزي العسكري خارج قاعدة لاكارلوتا الجوية في كراكاس.

في المقابل، سارعت الحكومة برفض أي إشارة إلى تمرد بين صفوف الجيش، وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو: "نحن نرفض هذا التحرك الانقلابي الذي يهدف إلى نشر العنف في البلاد".

وأضاف: "القوات المسلحة ما زالت تدافع بحزم عن الدستور الوطني والسلطة الشرعية، وجميع وحدات الجيش في مختلف أنحاء البلاد تبعث بتقاريرها بشكل طبيعي من ثكناتها وقواعدها".

وكتب وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز على "تويتر" قائلًا: "حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الخونة تحاول القيام بانقلاب".

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كما صرّح ديوسدادو كابيلو رئيس الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو بأنّ المعارضة لم تتمكن من السيطرة على القاعدة الجوية، وحثَّ أنصار مادورو على القيام بمسيرة أمام القصر الرئاسي في كراكاس.

وظهر جوايدو في تسجيل مصور نشر على حسابه على "تويتر" برفقة رجال يرتدون الزي العسكري والسياسي المعارض ليوبولدو لوبيز المحبوس قيد الإقامة الجبرية، وقال: "القوات المسلحة الوطنية اتخذت القرار الصحيح وهي تعتمد على دعم شعب فنزويلا".

وكان جوايدو، زعيم الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، قد استند للدستور في يناير كانون الثاني ليصبح رئيسا مؤقتا للبلاد دافعًا بعدم شرعية إعادة انتخاب مادورو في 2018.

ومن المقرر أن تُجرى غدًا الأربعاء احتجاجات بما في ذلك ما قال جوايدو إنها ستكون أكبر مسيرة في تاريخ فنزويلا، في إطار ما يطلق عليه "المرحلة الحاسمة" في جهوده لتولي السلطة لإجراء انتخابات جديدة.

واعترفت نحو 50 دولة منها الولايات المتحدة بجوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وفرضت واشنطن عقوبات في محاولة لتنحية مادورو.

وبدا أن مادورو ما زال مسيطرًا على مؤسسات الدولة ومحتفظًا بولاء كبار القادة العسكريين.

ويصف مادورو، جوايدو بأنه دمية بيدي الولايات المتحدة يسعى للإطاحة به في انقلاب، وألقت الحكومة القبض على أكبر مساعدي جوايدو وجردته من حصانته البرلمانية وفتحت عدة تحقيقات، ومنعته كذلك من مغادرة البلاد وهو حظر انتهكه جوايدو صراحة في وقت سابق هذا العام.

والأسبوع الماضي، قال جوايدو إنَّ جيلبر كارو النائب البرلماني المعارض وأحد حلفائه اعتقل وإنّ 11 من أفراد فريقه استدعوا للمثول أمام جهاز المخابرات.

وغادر السياسي المعارض لوبيز الذي شوهد مع جوايدو منزله فيما يبدو للمرة الأولى منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في 2017 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن.