«عزل البشير».. الطوفان الذي أغرق الحركة الإسلامية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فتحت التطورات السياسية في السودان، بابًا من التساؤلات حول مستقبل الحركة الإسلامية التي حكمت البلاد لثلاثة عقود عبر ممثلها عمر البشير الذي أطاح به الجيش على إثر تظاهرات حاشدة استمرت لنحو أربعة أشهر.

كان آخر حضور رسمي للحركة الإسلامية السودانية في المشهد السياسي، في نوفمبر الماضي بالخرطوم، حينما أعلنت في مؤتمرها التاسع، تأييد ترشيح البشير لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة أخرى في انتخابات 2020، ودعت لتعديل الدستور لتمكينه من الاستمرار في ولاية خامسة تُضاف لسنوات حُكمه السابقة.

وبرر وقتها الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية آنذاك، دعمهم لقرار حزب المؤتمر بتأييد البشير بكونه الشخص الأنسب لقيادة الدولة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وبعد مرور شهر على انعقاد مؤتمر الحركة الإسلامية، اندلعت انتفاضة شعبية في ديسمبر الماضي، تطالب بعزل البشير، حاول فيها الأخير استخدام أعضائها لمواجهة هؤلاء المحتجين ضده.

وفي الحادي عشر من أبريل الجاري، استجاب عوض بن عوف وزير دفاع البشير، لمطالب الجماهير بالتدخل لإزاحته، وبات مستقبل الحركة وأعضاؤها مجهولًا، بعدما اعتقلت السلطات السودانية عددًا من قادتها أبرزهم الأمين العام للحركة الزبير أحمد حسن، والقيادي بحزب المؤتمر جمال الوالي أحد الداعمين ماليًا للحركة، بالإضافة إلى علي عثمان طه النائب الأول الأسبق للبشير إلى جانب أعضاء آخرين أفرجت عن بعضهم السلطات السودانية.

في هذا السياق، صرّح المحبوب عبد السلام، وهو قيادي سابق في الحركة، وكان من أقرب الرجال إلى مؤسسها التاريخي الراحل حسن الترابي، للصحيفة، بأنّ الحركة الإسلامية بالهيئة التنظيمية التي قادها البشير لا مُستقبل لها في السودان، وأن الكثير من قادتها سيبتعدون عن المشهد السياسي، على الأقل، لفترة طويلة.

وكان المحبوب واحدًا من أقلية انضمت لحزب «المؤتمر الشعبي»، وهو الكيان السياسي الجديد الذي أسسه الترابي، في عام 2001، بعدما نشب خلاف بين الأخير والبشير، فيما انحاز العدد الأكبر من الحركة الإسلامية السودانية إلى عمر البشير في نزاعه مع الترابي، وظلت عضويتهم قائمة داخل الحركة وحزب المؤتمر الحاكم.

وأضاف أنَّ الاتجاه الغالب في القوى السياسية باختلاف خلفياتها الآيديولوجية تميل إلى أنَّ رموز النظام السابق بمن فيهم أعضاء الحركة الإسلامية لن يكونوا جزءًا من المرحلة المُقبلة.

Advertisements

وأوضح المحبوب سببًا آخر لغياب قادتها الفترة المٌقبلة، وهو اتصاله بعدد من رموز الحركة، بعد خروجهم من المعتقل، وقيام بعضهم بإبلاغه أن التاريخ أعطاهم دورة كاملة في الحُكم وفشلوا، لذلك سينسحبون من المشهد تماماً حرصاً على سلامتهم.

وأشار إلى أنّ تطبيق الإقصاء الكامل لكل أعضاء الحركة، وتصنيفها باعتبارها كيانًا محظورًا يعد أمرًا مستحيلاً سواء كان من السلطة الحاكمة نفسها أو القوى السياسية، لافتًا إلى أنّ هذه السياسة القائمة على الاحتواء تعود إلى إدراك الجميع أن الإقصاء الكامل سيولد تطرفًا وانقلابات أخرى من داخل السلطة.

واستشهد المحبوب بما حدث عام 1968 حين أدت سياسة الإقصاء الكامل للشيوعيين لانقلاب جعفر النميري على جبهة الترابي، ونشأ نظام مايو اليساري العدائي للإسلاميين، وحدث ذلك أيضاً حين قام العميد عمر البشير، آنذاك، بالانقلاب على الحكومة الديمقراطية، مستندًا في ذلك على سياسات النظام الحاكم السابق له في اضطهاد الإسلاميين.

ويتوزع عدد من أفراد الحركة الإسلامية في مناصب هامة داخل أجهزة الدولة في القضاء والشرطة والجيش، بحسب المحبوب الذي يميل إلى أنَّ هؤلاء الأفراد سيكونون ملتزمين بدعم أي شخص جديد قادم للسلطة، كونهم غير مرتبطين بالتنظيم آيديولوجيًّا أو تنظيميًّا.