فنزويلا.. نائب مادورو: مصممون على إحباط محاولة الانقلاب العسكري

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكد طارق العيسمي، نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده عازمة على إحباط محاولة الانقلاب العسكري بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو.

وأعرب العيسمي في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، عن إيمانه بأن الجيش والمدنيين سيتغلبون على محاولة الانقلاب عبر بذل قصارى جهدهم.

وقال: إن "شعبنا وقواتنا العسكرية الوطنية البوليفارية، سيهزمون هذه المحاولة الانقلابية البائسة".

وأشار إلى أنّ نجاح المحاولة أمر غير ممكن. مضيفا أن "هدف الانقلابيين المدعومين من قبل القوى الإمبريالية هو تقويض النظام الدستوري وجر البلاد إلى العنف".



وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان جوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين بالسلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وكان إلى جوار جوديدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.

وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.

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وقالت وسائل إعلام غربية: إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على جوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.

وعلى صعيد متصل، جدد جوايدو، دعوته للشعب والجنود للنزول إلى الشوارع "لحماية دستور" فنزويلا.

وظهر جوايدو، في مقطع مصور جديد بالقرب من قاعدة كاراكاس الجوية، نٌشر على موقع "تويتر".

وقال جوايدو في المقطع المصور: "نعيش لحظة مهمة في تاريخ فنزويلا . الناس مستمرون في القدوم إلى هنا، وتتواصل القوات الموالية للدستور المشاركة أيضا. ندعو العالم ليشهد ما سيحدث هنا. سنبقى ضمن الإطار الدستوري، ديمقراطيون ودون اللجوء إلى العنف، كما حدث حتى الآن..".

وشدّد على وجوب تنحي حكومة مادورو، مضيفا: "يجب السماح للشعب برمته، بأن يكونوا جزءًا من العملية السياسية. يجب نقل هذه العملية إلى البرلمان خلال بضع ساعات حتى نتمكن من بدء المرحلة التالية من العملية الانتقالية. سنواصل تواجدنا في الشوارع، لأننا نعتقد بأن الشعب هو من يجب أن يتخذ القرار بشأن مستقبل هذه العملية".