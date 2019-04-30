السعودية تنصح مواطنيها في سريلانكا بالمغادرة

اسماء السيد - كولمبو: نصحت السفارة السعودية في كولمبو كافة المواطنين الموجودين في سريلانكا بالمغادرة نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة.

وكانت السفارة السعودية نبّهت مواطنيها أمس إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه، وذلك التزاماً بقانون الطوارئ التي تتخذه سريلانكا بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.

وأهابت السفارة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا، كما دعت للتواصل معها عند الضرورة.