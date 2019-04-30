دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: فودافون إيطاليا عثرت على نوافد باك دور في معدات هواوي عام 2011

في وقت تسعى فيه شركة هواوي لنيل ثقة الاتحاد الاوروبي لإقامة شراكات فعلية لتزويد دوله بالبنى التحتية لشكبات اتصال الجيل الخامس؛ نشر موقع Bloomberg تقريراً جديداً يدور حول عثور شركة فودافون على برمجيات ونوافذ باك دور كانت موجودة في اجهزة ومعدات هواوي التي تستخدمها الشركة في فرعها الإيطالي عام 2011؛ مع ذكر فودافون أن المشكلة تم حلها بعد إبلاغ هواوي بها الذي جاء تبريها للأمر على أنه خطأً فني.

ووفقاً للتقرير فأن شركة فودافون قد صرحت للموقع أنها وجدت ثغرات أمنية في معدات هواوي التي استخدمها في ذلك الوقت، كان من شأنها أن تسمح لهواوي بالوصول غير المشروع لشبكات خطوط الاتصال الثابتة والتي تشكل النظام الأساسي في تزويد ملايين المستخدمين بخدمات الإنترنت سواء للبيوت والأفراد أو سلك الأعمال حيث بدأت الواقعة منذ عام 2009 إلى 2011.

وعلى إثر هذا الاكتشاف طلبت فودافون من هواوي إزالة هذه النوافذ الخفية من أجهزة الراوتر المنزلية وإغلاق الثغرات وهذا ما أكدته هواوي لمزودة الخدمة وأبلغتها أنه تم حل المشكلة، لكن اختبارات لاحقة للشبكة كشفت أن الثغرات مازالت موجودة وفقاُ لوثائق خاصة بشركة فودافون تم إطلاع Bloomberg عليها.

فيما أكد بيان فودافون للموقع على أن المشكلة تم حلها بالتواصل مع هواوي حينها ولم تظهر أي دلائل تفيد بانتهاك أو اختراق أي بيانات عام 2011، كما أفادت الشركة أنها تعاملت مع مشكلة مشابهة عام 2012 في تقنيات شبكات النطاق الواسع وتم حلها في نفس العام، أما هواوي فقد صرحت من طرفها أنها راعت اهمية كبيرة لتلك الثغرات وقامت بمعالجتها في حينه.

التدوينة تقرير: فودافون إيطاليا عثرت على نوافد باك دور في معدات هواوي عام 2011 ظهرت أولاً على عالم التقنية.