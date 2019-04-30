دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن جهاز تلفاز Sero بتصميم رأسي قابل للتدوير وسعر 1600 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت العملاق الكوري عن مجموعة من أجهزة التلفاز الجديدة والتي يأتي من بينها جهاز Sero الذي يتميز بتصميم غير تقليدي والذي ينضم إلى مجموعة The Frame.

كانت شركة سامسونج قد أطلقت مجموعة The Frame من أجهزة التلفاز للمرة الأولى خلال عام 2017، حيث تتميز هذه السلسلة بتصميم يضم إطار يحاكي اللوحة التي تتناغم مع ديكور المنزل العصري، كما تأتي هذه الفئة من الأجهزة بنمط يدعم عرض لوحات فنية على الشاشة في وضع الإستعداد.

واليوم تقدم سامسونج الجيل الثالث من أجهزة The Frame مع اثنان من النماذج الجديدة التي تقدم رؤية متطورة لتصميم أجهزة التلفاز، والذي يتخطى تصميم اللوحة الفنية ليقدم للمستخدمين تقنية جديدة أيضاً بتصميم يتوافق مع الكثير من أذواق المستخدمين.

ويأتي النموذج الأول من شاشات سامسونج بتصميم رأسي للشاشة يدعم عرض portrait في الفيديو ليتوافق مع مقاطع فيديو سناب شات على سبيل المثال، كما يدعم قصص الإنستجرام بعرض مميز أيضاً، حيث يعرف الجهاز الجديد بThe Sero، كما يأتي بميزة العرض المباشر من الهاتف وعكس شاشة الهاتف بعرض مميز مباشرة، حيث يمكن أن تقترن كلاً من شاشة الهاتف وجهاز التلفاز من خلال تقنية NFC.

وتتميز الشاشة بحجم 43 إنش حيث تدعم عرض الألعاب، محتوى الفيديو من تطبيقات التواصل الإجتماعي، كما يمكن لهذا التصميم في الشاشة أن يدعم عرض صفحات الإنترنت بعرض مميز بكفاءة أفضل بشكل خاص للصفحات التي تتميز بعرض رأسي.

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كما يتميز جهاز Sero بتصميم قابل للتدوير ليقدم للمستخدمين أيضاً ميزة العرض الأفقي التقليدي المفضل للكثير من المستخدمين، ويدعم الجهاز 4.1 من القنوات، مع مكبرات صوتية مدمجة بقدرة 60W، حيث يمكن أن تدعم المستخدم أيضاً في ميزة بث الموسيقى لاسلكياً عبر الهاتف أو تطبيقات الموسيقى على شبكة الإنترنت، كما تدعم الشاشة مساعد Bixby لتلقي الأوامر الصوتية.

أيضاً يأتي جهاز Sero بنفس مواصفات سلسلة The Frame، حيث يعمل على عرض لوحات فنية والصور في وضع الإستعداد، هذا إلى جانب عرض widget مع معلومات وتفاصيل أكثر على واجهة الشاشة، حيث من المقرر أن يتوفر الجهاز للبيع في كوريا خلال شهر مايو على أن ينطلق بسعر 1600 دولار.

يذكر أن سامسونج قدمت أيضاً جهاز Serif الذي صمم بالتعاون مع Ronan & Erwan Bouroullec، ويتميز بشاشة QLED بأحجام مختلفة تتراوح بين 43، و49، وأيضاً 55 إنش.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن جهاز تلفاز Sero بتصميم رأسي قابل للتدوير وسعر 1600 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.