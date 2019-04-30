شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد: 6 ملايين درهم لشراء كتب من معرض أبوظبى لدعم مكتبات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن زايد ، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عن تخصيص 6 ملايين درهم لشراء كتب من معرض أبوظبى الدولى للكتاب ، على أن ترسل كل هذه الكتب إلى مكتبات المدراس مما يساهم فى إثراء عملية التعليم.

وقالت صفحة ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يوجه بتخصيص 6 ملايين درهم لشراء كتب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ، لمد مكتبات المدارس بمراجع ومصادر ومواد تعليمية ومعرفية بهدف إثراء عملية التعليم وتنويع الخيارات أمام الطلبة لاستقاء المعلومات والمعرفة من مختلف الكتب".





وبدأت فعاليات معرض أبوظبى الدولى للكتاب 2019، فى دورته الـ29، والذى تنظمه هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة منذ يوم 24 أبريل الماضى، على أن تستمر إلى اليوم فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض، وتحل دولة الهند، ضيف شرف هذه الدورة.

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ويشهد معرض أبوظبى الدولى للكتاب 2019، إطلاق كتاب بعنوان "زايد" تكريمًا لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كما يشارك فى هذه الدورة ما يزيد عن ألف عارض من 50 دولة، يعرضون أكثر من 500 ألف عنوان فى مختلف مجالات العلوم والمعارف والآداب وبلغات متعددة.