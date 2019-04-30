شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: بلادنا لها دور بارز فى دحر الإرهاب فى العالم أجمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم،الثلاثاء، إن بلاده كان لها دور بارز في دحر الإرهاب، والحد من العمليات الإرهابية في العالم أجمع.
وأضاف عبد المهدي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين- أن "مستوى العمليات الإرهابية انخفض في العالم، وكان للعراق دور في ذلك"، متابعا أن "العراق استطاع أن يجمع على أرضه أطرافا مختلفة".
وأشار عبد المهدي -وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية- إلى أن "العراق يقيم الآن علاقات جيدة مع دول العالم".
يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي وصل أمس،الاثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة.
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