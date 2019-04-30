رئيس الحكومة العراقية يبحث التعاون الاقتصادي مع ألمانيا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" اليوم، أن رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وصل إلى العاصمة الألمانية، برلين.

واستقبلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وعقد الطرفان، رئيس مجلس الوزراء، عبد المهدي والمستشارة الألمانية، ميركل في برلين، جلسة مباحثات مشتركة بحضور الوفدين الرسميين، تناولت توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

ويرافق عبد المهدي، في زيارته إلى ألمانيا، وفدا يضم وزراء، الخارجية، والتجارة والكهرباء، والأعمار والإسكان، والبلديات، وأمينة بغداد، ومستشار الأمن الوطني، وعددا من المسؤولين، والمستشارين.

ومن المقرر أن يلتقي عبد المهدي، بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، خلال زيارته إلى ألمانيا الدولة التي هاجر إليها الآلاف من العراقيين خلال السنوات الماضية طالبين اللجوء.