احتجاجات بمخيم في إقليم الصحراء ضد "تصاريح التنقل"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

تجددت احتجاجات في مخيمات تندوف يإقليم الصحراء، الثلاثاء، ضد قرار قيادة جبهة "البوليساريو" منع تنقل الصحراويين بين المخيمات وخارجها دون تصريح، بحسب موقع إخباري مغربي.

وإقليم الصحراء محل نزاع بين المغرب و"البوليساريو"، منذ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وقال موقع "هسبريس" (خاص)، نقلا عن مصادر من تندوف، إن "عناصر البوليساريو تدخلت لفض اعتصام صحراويين؛ مما خلف توقيف عشرات الأشخاص وعدد من الإصابات".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب جبهة "البوليساريو" بشأن تلك التقارير.

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وتشهد المخيمات، منذ السبت الماضي، احتجاجات؛ بسبب قرار يفرض الحصول على ترخيص خاص للتنقل بين المخيمات وخارجها.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مشروع قرار لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو).

وتسبب النزاع حول الصحراء في اندلاع مواجهة مسلحة بين المغرب و"البوليساريو" توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الصحراء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.