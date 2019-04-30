سفارتنا في #سريلانكا تنصح السعوديين بالمغادرة

صحيفة الخليج الالكترونية نصحت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السريلانكية “كولمبو” كل السعوديين المقيمين هناك بالمغادرة؛ وذلك نظراً للأوضاع الراهنة بعد التفجيرات الارهابية الأخيرة. وأهابت السفارة بالمواطنيين الموجودين في سريلانكا الاتصال بها، في حال التعرض لأي طارئ عبر هواتف السفارة، رقم 0094112682087 – 0094112682089، أو هاتف شؤون السعوديين رقم 0094722229966

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