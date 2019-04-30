شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هطول الأمطار.. انجرافات «ترابية» عميقة تهدد المارة في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: شهدت مدينة الرياض والمحافظات الجنوبية خلال شهر أبريل، هطول أمطار تسببت في حدوث انجرافاتٍ ترابية ذات أعماقٍ غائرة بطريق ” الحائر – حوطة بني تميم” تهدد حياة المارة وعابري الطريق. ووثق مقطع فيديو متداول، حدوث انجرافاتٍ ترابية على جنبات الطريق بالقرب من الصبّة الخرسانية للعبّارة سبّبتها الأمطار. Advertisements وعلقت إدارة الطرق بمنطقة الرياض، بقولها: إن لديها علماً بهذه الانجرافات بعد موسم الأمطار، وتمَّ إدراج الموقع لعمل الصيانة خلال الفترة القادمة، بمشيئة الله.

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