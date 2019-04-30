شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع ارتفاع الحرارة من 7 إلى 12 درجة بمعظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تَوَقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وأشار الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم، إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل من “7” إلى “12” درجة مئوية عما هي عليه في الأيام السابقة على معظم المناطق.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام؛ وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة، ومتوقع أن تصل العظمى إلى ما بين “35” إلى “42” درجة مئوية على معظم المدن عدا المصائف.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع ارتفاع الحرارة من 7 إلى 12 درجة بمعظم المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.