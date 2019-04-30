ضبط بريطاني بعد العثور على جثتين لسيدتين في براد ثلاجته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ألقت الشرطة البريطانية" target="_blank">الشرطة البريطانية، القبض على رجل بعد العثور على جثتين لسيدتين في براد ثلاجته بشقة شرق العاصمة لندن. ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة قولها اليوم الثلاثاء: "ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا للاشتباه في القتل العمد بعد اكتشاف جثتين بعنوان في كانينغ تاون". وأبلغ الجيران، الشرطة بعد شعورهم بقلق ومخاوف تجاه سلوك الرجل. وأوضحت الشرطة أنّها تستكمل التحقيقات من أجل تحديد هوية الجثتين والوصول إلى أقاربهن.

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