فنزويلا على صفيح ساخن.. هل تنجح محاولة الانقلاب العسكري؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

اشتعل المشهد السياسي في فنزيلا مجددا بعدما بعد تصعيد خطير من جانب زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، حيث دعا إلى انتفاضة عسكرية في البلاد ضد نظام الرئيس، نيكولاس مادورو، فيما اعتبرت حكومة الأخير أنها تواجه حاليا "انقلاب عسكريا"، وذلك في خضم أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ أشهر.

وفي تسجيل مصور داخل قاعدة جوية بالعاصمة كراكاس يُظهره محاطا بجنود، تعهد غوايدو بإنهاء نظام حكم مادورو المستمر منذ 6 سنوات، وقال إن الوقت قد حان من أجل تحقيق ذلك.

ويبدو أن الفيديو التقط في ساعات الفجر الثلاثاء، في "لا كارلوتا"، القاعدة الجوية العسكرية الرئيسية في العاصمة كاركاس.

وقال غوايدو في التسجيل الذي استمر 3 دقائق إن الجنود الذين سيخرجون إلى الشوارع سيتصرفون لحماية دستور فنزويلا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأظهر الفيديو عشرات الجنود الذين يحيطون زعيم المعارضة ومساعده ليوبولدو لوبيز.

وكان لوبيز رهن الإقامة الجبرية لقيادته حملة معادية لحكومة مادورو في عام 2014.

وحرص غوايدو، الذي عين نفسه رئيسا لفنزويلا قبل عدة أشهر الأخير، على دعوة المواطنين إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج سلميا على حكم مادورو، الذي يتهمه كثيرون بإغراق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

تصدي

بدوره أكد طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده عازمة على إحباط محاولة الانقلاب العسكري بقيادة زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وأعرب العيسمي في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، عن إيمانه بأن الجيش والمدنيين سيتغلبون على محاولة الانقلاب عبر بذل قصارى جهدهم.

وقال إن "شعبنا وقواتنا العسكرية الوطنية البوليفارية، سيهزمون هذه المحاولة الانقلابية البائسة".

وأشار إلى أن نجاح المحاولة أمر غير ممكن. مضيفا أن "هدف الانقلابيين المدعومين من قبل القوى الإمبريالية هو تقويض النظام الدستوري وجر البلاد إلى العنف".

Advertisements

"العسكريين الخونة"

قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز اليوم الثلاثاء إن الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من "العسكريين الخونة" تحاول القيام بانقلاب، وذلك عقب ظهور زعيم المعارضة خوان غوايدو في مقطع مصور محاطا بجنود مدججين بالسلاح، وإلى جانبه القيادي الكبير بالمعارضة ليوبولدو لوبيز عند قاعدة كراكاس الجوية.

وتابع رودريغيز -في تغريدة على تويتر- أن العمل جار لتطويق من سماهم العسكريين الخائنين الذين تآمروا للانقلاب على الدستور والسلم في الجمهورية.

من جهته، قال وزير الدفاع إن قواته ستواصل الدفاع عن الدستور والوحدة العسكرية في وضع طبيعي.

وفي المقابل، قال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، على "تويتر" إن الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الذين يسعون لتشجيع الانقلاب على حكومة مادورو.

حل سياسي

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على ثبات موقفه الداعي لحل سياسي وسلمي للأزمة في فنزويلا، على خلفية الأنباء الواردة من هذا البلد عن محاولة للانقلاب على السلطة.

ودعت مايا كوتسيانتشيتش المتحدثة باسم مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات والمعارضة لحل سياسي وسلمي للأزمة في فنزويلا، وأضافت: "موقف الاتحاد الأوروبي ثابت بلا تغيير على هذا الصعيد، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وينظر إلى القوات المسلحة في فنزويلا على أنها العنصر الحاسم في الصراع السياسي الدائر في البلاد.

وحرص مادورو، خلال شهور الأزمة، على تفقد الوحدات العسكرية، في محاولة لإظهار دعمها له.

وأطلق في فبراير الماضي، أكبر مناورات عسكرية في تاريخ البلاد، على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية، في بلد غني بالنفط.

وفي يناير الماضي، دخلت فنزويلا في أزمة سياسية حادة، بعدما أعلن غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بعدما اعتبرت المعارضة، أن فوز مادورو في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي "غير شرعي".

وسارعت الولايات المتحدة إلى دعم غوايدو، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعترف به رئيسا شرعيا لفنزويلا، وبعد أميركا اعترفت عشرات الدول بغوايدو رئيسا.