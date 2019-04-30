دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع فيديو تشويقي من Realme لهاتفها القادم بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة Realme مؤخراً بنشر فيديو تشويقي جديد للإعلان عن هاتفها القادم الذي يأتي بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة.

أطلقت شركة Realme التابعة لـ Oppo صفحة رسمية على موقع Weibo خلال الفترة الماضية، حيث قامت الشركة بنشر فيديو تشويقي على الصفحة والذي استعرض تصميم هاتف ذكي جديد بكاميرا أمامية منبثقة.

ويعرض مقطع الفيديو الذي لا يتجاوز مدة الدقيقة الواحدة مجموعة من الشباب الذين يلتقطون صور شخصية عبر هذا الجهاز الجديد، حيث من المقرر أن تقدم Realme المزيد من التفاصيل حول إصدارها المرتقب في فعاليات تقام في الصين في 3 مايو.

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يذكر أن بعض التسريبات أشارت أيضاً إلى خطط Realme للتوسع في أوروبا من خلال تجار التجزئة على الإنترنت، أيضاً من المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن هاتف أو اثنان من الإصدارات الجديدة قبل نهاية شهر يونيو، لتقدم لسوق الهاتف مزيد من الإختيارات المميزة بتصميم جيد وعصري مع تسعير جيد.

المصدر

هذا الموضوع فيديو تشويقي من Realme لهاتفها القادم بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.