دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تشير إلى كاميرة ثلاثية في الإصدار القادم من iPhone XR ظهر على التقنية بلا حدود.

تغيير جديد في مواصفات الإصدار القادم من هاتف iPhone XR، فعلى عكس التسريبات السابقة التي أكدت على أن الهاتف يأتي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يأتي أيضاً بإعدادات ثلاثية على غرار الإصدارات الأعلى التي تنطلق هذا العام.

أشارت أحدث التسريبات حول الإصدار القادم من هاتف iPhone XR إلى أن ابل تقدم الإصدار الجديد بعنوان iPhone XR 2 أو iPhone XI R هذا العام، كما أكدت تسريبات Mac Otakara من اليابان، على أن ابل تهدف هذا العام إلى خفض تكاليف إنتاج الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون.

ولتحقيق هذا الهدف أكد تقرير Mac Otakara على أن ابل ستقدم الإصدارات الثلاثة من هواتف الأيفون هذا العام بنفس المواصفات في التصميم تقريباً إلى جانب نفس المكونات الداخلية، لذا ستكون إصدارات ابل الثلاثة هذا العام بنفس لغة التصميم على أن يختلف حجم الهاتف والتسعير مع بعض المواصفات بالتأكيد.

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ومن المتوقع أن يضم هاتف iPhone XI R العدسات المميزة بزوايا واسعة وأيضاً عدسات telephoto التي ستقدم أيضاً في هاتفي iPhone XIs هذا العام، كما تدعم الكاميرات هذا العام ميزة التكبير البصري حتى مرتين.

أيضاً من المقرر أن تقدم ابل الإصدارات الثلاثة من هواتف الأيفون بالإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية التي تتخذ تصميم مثلث الشكل، وهو التصميم الذي رصد في التسريبات المصورة لهاتف iPhone XI، كما يأتي فلاش LED في زاوية إعدادات الكاميرة الخلفية.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تشير إلى كاميرة ثلاثية في الإصدار القادم من iPhone XR ظهر على التقنية بلا حدود.