كم عدد ساعات الصيام في الأردن خلال رمضان؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

نشر موقع طقس العرب،أكثر أو أطول عدد ساعات صيام في العالم العربي، والتي ستكون فيالجزائربمعدل 16 ساعة بين أول رمضان وآخره، حيث سيصوم المسلمون في الجزائر في أول رمضان حوالي 15 ساعة ونصف، وفي آخر رمضان حوالي 16 ساعة ونصف، مما يجعل المعدل تقريباً 16 ساعة صيام في رمضان في الجزائر!.

عدد ساعات الصيام في الأردن في رمضان 2019 حسب توقيت عمان: أقصر يوم صيام في الأردن (عمان): أول يوم رمضان 15 ساعة و12 دقيقة. أطول يوم صيام في الأردن (عمان): آخر يوم رمضان 15 ساعة و54 دقيقة. وتاليأ ساعات الصيام في بعض الدول العربية:

عدد ساعات الصيام في السعودية في رمضان 1440 حسب توقيت الرياض: أقصر عدد ساعات صيام في السعودية (الرياض): أول يوم رمضان 14 ساعة و40 دقيقة. أطول عدد ساعات صيام في السعودية (الرياض): آخر يوم رمضان 15 ساعة و12 دقيقة. عدد ساعات الصيام في جدة في رمضان 2019 / 1440: أقصر يوم صيام في جدة: أول يوم رمضان 14 ساعة و25 دقيقة. أطول يوم صيام في جدة: آخر يوم رمضان 14 ساعة و51 دقيقة. عدد ساعات الصيام في المدينة المنورة في رمضان 2019 / 1440: أقصر عدد ساعات صيام في المدينة المنورة: أول يوم رمضان 14 ساعة و38 دقيقة. أطول عدد ساعات صيام في المدينة المنورة: آخر يوم رمضان 15 ساعة و9 دقائق. عدد ساعات الصيام في مكة المكرمة في رمضان 2019 / 1440: أقصر يوم صيام في مكة المكرمة: أول يوم رمضان 14 ساعة و26 دقيقة. أطول يوم صيام في مكة المكرمة: آخر يوم رمضان 14 ساعة و53 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإمارات في رمضان 2019: أقصر عدد ساعات صيام في الإمارات: أول يوم رمضان 14 ساعة و33 دقيقة. أطول عدد ساعات صيام في الإمارات: آخر يوم رمضان 14 ساعة و58 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الكويت في رمضان 2019: أقصر عدد ساعات صيام في الكويت: أول يوم رمضان 14 ساعة و55 دقيقة. أطول عدد ساعات صيام في الكويت: آخر يوم رمضان 15 ساعة و34 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في عُمان في رمضان 2019 حسب توقيت مسقط: أقصر يوم صيام في عمان (مسقط): أول يوم رمضان 14 ساعة و31 دقيقة. أطول يوم صيام في عمان (مسقط): آخر يوم رمضان 15 ساعة ودقيقة.

عدد ساعات الصيام في قطر في رمضان 2019 حسب توقيت الدوحة: أقصر يوم صيام في قطر (الدوحة): أول يوم رمضان 14 ساعة و35 دقيقة. أطول يوم صيام في قطر (الدوحة): آخر يوم رمضان 15 ساعة و7 دقائق.

عدد ساعات الصيام في البحرين في رمضان 2019 حسب توقيت المنامة: أقصر يوم صيام في البحرين (المنامة): أول يوم رمضان 14 ساعة و42 دقيقة. أطول يوم صيام في البحرين (المنامة): آخر يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في فلسطين في رمضان 2019 حسب توقيت القدس: أقصر عدد ساعات صيام في فلسطين (القدس): أول يوم رمضان 15 ساعة و4 دقائق.. أطول عدد ساعات صيام في فلسطين (القدس): آخر يوم رمضان 15 ساعة و46 دقيقة.

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عدد ساعات الصيام في سوريا في رمضان 2019 حسب توقيت دمشق: أقصر يوم صيام في سوريا (دمشق): أول يوم رمضان 15 ساعة و17 دقيقة. أطول يوم صيام في سوريا (دمشق): آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقتان.

عدد ساعات الصيام في لبنان في رمضان 2019 حسب توقيت بيروت: أقصر عدد ساعات صيام في لبنان (بيروت): أول يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة. أطول عدد ساعات صيام في لبنان (بيروت): آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقتان.

عدد ساعات الصيام في الدول العربية الأخر بعدد ساعات الصيام في مصر في رمضان 2019 حسب توقيت القاهرة: أقصر عدد ساعات صيام في مصر (القاهرة): أول يوم رمضان 15 ساعة و3 دقائق. أطول عدد ساعات صيام في مصر (القاهرة): في 28 و29 رمضان 15 ساعة و43 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في العراق في رمضان 2019 حسب توقيت بغداد: أقصر يوم صيام في العراق (بغداد): أول يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة.

أطول يوم صيام في العراق (بغداد): آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة. عدد ساعات الصيام في الجزائر في رمضان 2019 حسب توقيت الجزائر العاصمة: أقصر عدد ساعات صيام في الجزائر: أول يوم رمضان 15 ساعة و31 دقيقة. أطول عدد ساعات صيام في الجزائر: آخر يوم رمضان 16 ساعة و24 دقيقة.

وتعتبر الجزائر أطول دولة في ساعات الصيام في العالم العربي. عدد ساعات الصيام في الصومال في رمضان 2019 حسب توقيت مقديشو: أقصر عدد ساعات صيام في الصومال (مقديشو): أول يوم رمضان 13 ساعة و24 دقيقة. أطول عدد ساعات صيام في الصومال (مقديشو): آخر يوم رمضان 13 ساعة و30 دقيقة. وتعتبر الصومال أقصر دولة في ساعات الصيام في الوطن العربي.

عدد ساعات الصيام في المغرب في رمضان 2019 حسب توقيت الرباط: أقصر يوم صيام في المغرب (الرباط): أول يوم رمضان 15 ساعة و16 دقيقة. أطول يوم صيام في المغرب (الرباط): آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.

عدد ساعات الصيام في اليمن في رمضان 2019 حسب توقيت صنعاء: أقصر عدد ساعات صيام في اليمن (صنعاء): أول يوم رمضان 14 ساعة و7 دقائق. أطول عدد ساعات صيام في اليمن (صنعاء): آخر يوم رمضان 14 ساعة و27 دقيقة.