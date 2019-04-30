شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، المواطنين المتواجدين هناك بالمغادرة؛ نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة هناك.

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جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي “تويتر”.

وكانت سريلانكا قد شهدت يوم الأحد قبل الماضي هجمات إرهابية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى وقوع عدد من الهجمات خلال الأيام الماضية.