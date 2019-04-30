شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تصحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، المواطنين المتواجدين هناك بالمغادرة؛ نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة هناك.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي “تويتر”.
وكانت سريلانكا قد شهدت يوم الأحد قبل الماضي هجمات إرهابية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى وقوع عدد من الهجمات خلال الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.