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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، المواطنين المتواجدين هناك بالمغادرة؛ نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة هناك.

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جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي “تويتر”.

وكانت سريلانكا قد شهدت يوم الأحد قبل الماضي هجمات إرهابية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى وقوع عدد من الهجمات خلال الأيام الماضية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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