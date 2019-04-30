انت الان تتابع مهلة لمسؤولين بحكومة البشير.. وعشرات يغلقون الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - صورة أرشيفية

أنذرت سلطات السودان الجديدة، كبار المسؤولين والموظفين في الحكومة الاتحادية السابقة بوجوب إخلائهم فورا للمنازل الحكومية التي خصصت لهم أثناء فترة عملهم بحكومة المعزول عمر البشير. وبعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عمر البشير لهذا الخصوص. وشددت الجهات السودانية المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء الفوري خلال مدة أقصاها 48 ساعة، والمنازل المطلوب إخلاؤها تشمل منازل نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزرات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة.

وتقع أغلب هذه المنازل في الخرطوم (حي المطار) والخرطوم بحري ومنازل أخرى تتوزع في الأحياء الراقية بالعاصمة السودانية.من ناحية أخرى، أغلق العشرات شارع النيل الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور بمنطقة القيادة العامة للجيش، قبل تسليمه

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