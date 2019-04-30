انت الان تتابع «العسكري» السوداني: نحن جزء من الثورة.. وللصبر حدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه جزء من الثورة السودانية وليسوا تابعين للنظام القديم. وأضاف المجلس العسكري الانتقالي، في مؤتمر صحفي، منذ قليل: "نحن جزء من هذه الثورة ولسنا جزءا من النظام السابق.. وسمحنا للمتظاهرين بالاعتصام أمام القيادة عندما طلبوا الحماية"، مشيرا إلى أنه "ليس لنا أي مصلحة في فض الاعتصام". وأوضح المجلس، أنه يتولى عملية إدارة الدولة بكافة قطاعاتها، مطالبا المتظاهرين بـ"تغليب مصلحة المواطنين"، وشدد: "قدمنا الكثير من التنازلات.. ولكن لصبرنا حدودا".

وأوضح المجلس العسكري السوداني في المؤتمر الصحفي، أن السيادة في الفترة الانتقالية بالسودان تكون للمجلس السيادي الذي سيشكل.. وقد استجبنا للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، كما أنه في أثناء التفاوض اقترحنا 3 أعضاء مدنيين في المجلس السيادي". وتابع: "نحن في شراكة مع قوى الحرية لنقل البلاد إلى دولة ديمقراطية..

Advertisements